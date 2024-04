Bundesliga-Interesse: Weg frei für Kerber-Deal

Der heiß umworbene Luca Kerber kommt im Sommer ablösefrei auf den Markt. ‚Sky‘ berichtet, dass der Durchstarter vom 1. FC Saarbrücken seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird. Nach dann acht Jahren wird der zentrale Mittelfeldspieler seinen Ausbildungsverein im Anschluss an die Saison also verlassen. Gegenüber ‚Sky‘ bestätgt Rüdiger Ziehl, der Coach des Drittligisten: „Wir haben uns bemüht, ihn hier im Verein zu halten, ihm eine Perspektive aufgezeigt. Jedoch ist es auch verständlich, dass er die Chance nutzen möchte, sich in einer höheren Liga zu beweisen.“

An den Diensten von Kerber sind zahlreiche Klubs interessiert, darunter auch Vereine aus den höchsten beiden Ligen Deutschlands. Konkret wurden in der Vergangenheit bereits der 1. FC Nürnberg, der SC Paderborn sowie der 1. FC Köln und Borussia Dortmund mit dem 22-Jährigen in Verbindung gebracht. Auch englische Vertreter sollen die Fühler nach Kerber ausgestreckt haben.