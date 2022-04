Haaland-Nachfolger: Berater war schon in Dortmund

Dass Borussia Dortmund einen Superstürmer wie Erling Haaland nicht eins zu eins ersetzen kann, ist klar. Ein Spieler, der ebenfalls 82 Tore in 86 Pflichtspiele garantiert, ist schlichtweg nicht zu finden, geschweige denn zu bezahlen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Benjamin Sesko ist zumindest von der physischen Erscheinung her mit Haaland vergleichbar. Wie der ‚kicker‘ berichtet, bekundet Borussia Dortmund weit mehr als nur loses Interesse am ebenfalls 1,94 Meter großen Stürmer. Demzufolge war Berater Elvis Basanovic schon zweimal zu Gesprächen in Dortmund und verfolgte dabei zwei Spiele der Borussia live im Signal Iduna Park.

Auch Bayern interessiert

Eine leichtes Unterfangen wäre die Sesko-Verpflichtung allerdings mitnichten. Zum einen soll auch der FC Bayern den 18-jährigen slowenischen Mittelstürmer auf dem Zettel haben. Zum anderen steht er noch bis 2026 bei RB Salzburg unter Vertrag. Als weitere Kandidaten nennt auch der ‚kicker‘ Adam Hlozek (19/Sparta Prag) sowie Hugo Ekitike (19/Stade Reims).

FT-Meinung