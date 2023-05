Bellingham-Alternative: City schaut zum FC Bayern

Die Wege des FC Bayern und Ryan Gravenberch könnten sich nach nur einer Saison im Sommer wieder trennen. Bislang entpuppt sich der Wechsel nach München vor allem für den Niederländer als Enttäuschung. Gerade einmal zwei Startelfeinsätze fielen für den 20-jährigen Mittelfeldspieler in der Bundesliga ab. In lediglich 16 Prozent der möglichen Spielzeit stand der Sommereinkauf von Ajax Amsterdam in dieser Saison auf dem Platz.

Unter der Anzeige geht's weiter

Seinen Wunsch nach einer Luftveränderung machte Gravenberch zuletzt deutlich: „Ein Jahr Training und Spiel auf höchstem Niveau ist schön und lehrreich. Obwohl ich auch spiele, ist es aber hauptsächlich Training. Das muss sich in der nächsten Saison ändern, dann möchte ich wirklich wieder wöchentlich spielen. Klar ist, diese Rolle entspricht nicht meinen Vorstellungen.“

Lese-Tipp

FC Bayern: Mazraoui bleibt zurückhaltend

Nächster Interessent taucht auf

Trotz der überschaubaren Einsatzzeiten genießt Gravenberch in der Premier League nach wie vor einen guten Ruf. Wie der ‚Mirror‘ berichtet, befasst sich inzwischen auch Manchester City mit dem Youngster. Die Skyblues sehen in dem Bayern-Profi eine Alternative zu Jude Bellingham (19). Beim Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund stehen die Zeichen immer mehr auf einen Wechsel zu Real Madrid.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit Gravenberch würden die Citizens ebenfalls einen Spieler mit reichlich Erfahrung (über 130 Profispiele) im jungen Alter sowie weiterem Entwicklungspotenzial an Bord holen, wenn auch auf einem Leistungsniveau unterhalb des BVB-Profis. Nach FT-Informationen haben auch der FC Liverpool, der FC Arsenal und Manchester United erste Kontakte wegen eines Transfers geknüpft. An München ist Gravenberch noch bis 2027 gebunden.