Thema Gehalt: Bayern erwägt Davies-Verkauf

Seit Monaten hält Alphonso Davies die Verantwortlichen des FC Bayern auf Trab. Unter der Regie von Hasan Salihamidzic war ein neues Arbeitspapier so gut wie eingetütet, doch durch das Personalbeben wurden die Verhandlungen lange Zeit auf Eis gelegt. Mittlerweile sollen die Berater des Linksverteidigers die ursprünglich vereinbarten Rahmenbedingungen – zwölf Millionen Euro Gehalt – nicht mehr anerkennen, sondern die Forderungen nach oben korrigiert haben.

Darauf wollen sich die Bayern allem Anschein nach nicht einlassen. Die ‚Sport Bild‘ berichtet, dass der FCB den Kanadier sogar „verkaufen will“, wenn er auf ein Salär in Höhe von 13 bis 14 Millionen Euro pocht. Grund dafür seien die zuletzt „großen Formschwankungen“ des 44-fachen Nationalspielers.

Scheitert die Vertragsverlängerung, herrscht in München akuter Verkaufsdruck, läuft doch der Kontrakt des 23-Jährigen bereits 2025 aus. Ein potenzieller Abnehmer stünde schon bereit. Die ‚Sport Bild‘ bestätigt, was längst als offenes Geheimnis gilt: Real Madrid ist an den Diensten des Linksfußes sehr interessiert.

Berichten zufolge wollen die Madrilenen im Anschluss an die aktuelle Saison „alles versuchen“, um Davies nach Spanien zu lotsen. Vorausgesetzt, er bekennt sich nicht zum Bundesliga-Primus. Eine verzwickte Situation für alle Parteien, in der hoch gepokert wird. In der Rückrunde kommt mit Max Eberl voraussichtlich eine weitere Person an den Verhandlungstisch. Vielleicht bringt der neue Sportvorstand die Arbeit seines Vorgängers ja doch noch zu Ende.