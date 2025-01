Rexhbecaj: „Das Ausland reizt mich“

Elvis Rexhbecaj denkt bereits an die Zeit nach dem FC Augsburg. „Ich bin in einem guten Alter, habe viel gesehen. Das Ausland reizt mich“, erklärt der kosovarische Mittelfeldspieler gegenüber dem ‚kicker‘ und begründet: „Weil ich mir auch wirklich jede Liga anschaue, ich bin total fußballverrückt. Mal andere Kulturen kennenlernen, neue Reize setzen, das wäre schon spannend. Aber ich bin weit davon weg, das jetzt erzwingen zu müssen. An erster Stelle steht das Sportliche, und beim FCA passt für mich alles.“

In der Fuggerstadt ist Rexhbecaj noch bis 2026 vertraglich gebunden. Entsprechend gelassen gibt sich der 27-jährige Stammspieler: „Gedanken macht man sich immer, aber das sind ja noch anderthalb Jahre. Ich fühle mich pudelwohl, bin Stammspieler. Irgendwann wird es Gespräche geben.“