Medien: Czichos vor Köln-Abschied

Der 1. FC Köln muss auf dem Wintertransfermarkt offenbar einen herben Verlust einstecken. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wird Rafael Czichos die Domstadt verlassen. Der 31-jährige Routinier ist unter Trainer Steffen Baumgart in der Innenverteidigung gesetzt.

Czichos zieht es nun aber in die amerikanische MLS zu Chicago Fire. Ein halbes Jahr vor seinem Vertragsende in Köln erfülle sich der 31-Jährige damit einen Traum: Vor seinem Karriereende wolle er noch einmal in den USA aktiv sein. In den Vereinigten Staaten beginnt die Liga im März.

Bereits in den vergangenen Wochen gab es Gerüchte um einen Wechsel des Abwehrspielers in die MLS. Zwischenzeitlich standen die Zeichen auf Verbleib, über die Festtage soll Czichos seinen Wechsel aber vorangetrieben haben. Wie Köln auf den drohenden Abgang reagieren wird, ist noch unklar.