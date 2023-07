Bericht um BVB-Abschied: Meunier findet neuen Klub

Der Abschied von Thomas Meunier von Borussia Dortmund nimmt Form an. Wie das belgische ‚voetbalkrant.com‘ berichtet, steht der 31-jährige Rechtsverteidiger vor dem Transfer zum FC Brügge. Beim Tabellenvierten der abgelaufenen Jupiler Pro League-Saison winke Meunier ein Zweijahresvertrag mit Option auf eine dritte Spielzeit.

An den BVB ist der Belgier noch bis 2024 gebunden. Wie viel Ablöse von Brügge nach Dortmund fließen wird, bleibt in dem Bericht offen. Bei den Blau-Schwarzen soll Meunier Clinton Mata ersetzen, der vor dem Transfer zu Olympique Lyon steht.

Der 30-Jährige soll bis zu sechs Millionen Euro in die Vereinskassen von Brügge spülen. Dieses Geld wird reichen, um Meunier vom BVB loszueisen. Schließlich stand der Rechtsverteidiger in der vergangenen Saison auch verletzungsbedingt in nur zehn Bundesliga-Spielen auf dem Platz. Der Abschied des 31-Jährigen ist fester Bestandteil der Dortmunder Transferplanungen.