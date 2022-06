HSV: Verlängerung mit Walter steht bevor

Tim Walter wird seine Arbeit als Cheftrainer beim Hamburger SV aller Voraussicht nach längerfristig fortführen. Wie der ‚kicker‘ vermeldet, möchte der Verein den 2023 auslaufenden Vertrag mit dem 46-Jährigen vorzeitig verlängern. Sportvorstand Jonas Boldt sagt: „Ich bin überzeugt von der Arbeit des Trainerteams – und wenn das so ist, können wir nicht erst im Oktober mit den Gesprächen anfangen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Walter führte den HSV nach drei vierten Plätzen in den Vorjahren erstmals auf Rang drei, verpasste in der Relegation gegen Hertha BSC (1:0, 0:2) den Aufstieg jedoch knapp. In der kommenden Spielzeit möchten die Elbestädter die Rückkehr ins Oberhaus perfekt machen.