Bundesliga-Kandidat Camarda vor Verlängerung

Das international umworbene Talent Francesco Camarda, an dem auch Borussia Dortmund und der FC Bayern dran waren, steht vor einer Vertragsverlängerung beim AC Mailand. Wie Nicolo Schira und Fabrizio Romano berichten, befinden sich beide Parteien kurz vor einer Einigung. Der 16-Jährige werde in Kürze seinen ersten Profivertrag bis 2027 unterschreiben.

Camarda spielte in dieser Saison hauptsächlich bei der U19-Mannschaft der Rossoneri. In 41 Einsätzen sammelte er 18 Scorerpunkte (13 Tore, fünf Vorlagen). Zum Ende des vergangenen Jahres kam er zu zwei Kurzeinsätzen in der Serie A gegen den AC Florenz und Frosinone Calcio.