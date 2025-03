DFB-Schreck Kean auf dem Sprung?

Moise Kean wird im Sommer kaum zu halten sein, sollte der AC Florenz das internationale Geschäft verpassen. Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ hat der 25-jährige Torjäger mit Tottenham Hotspur nun auch einen weiteren Interessenten aus der Premier League überzeugen können. Zuletzt bekundeten bereits der FC Arsenal, West Ham und Newcastle United Interesse an einer Verpflichtung des italienischen Nationalspielers.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kean verfügt im kommenden Sommer über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 52 Millionen Euro. Diese Klausel beschränkt sich dem Vernehmen nach auf den Zeitraum vom 1. bis zum 15. Juli. Kean wechselte im vergangenen Sommer nach einem kläglichen Intermezzo bei Juventus Turin für 13 Millionen Euro zur Fiorentina, bei der er in der laufenden Spielzeit mit 15 Toren zu einem Topstürmer der Serie A avancierte. Seine guten Leistungen in den Nations League-Viertelfinals gegen Deutschland dürften das Interesse anderer Klubs zudem weiter befeuert haben.