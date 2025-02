BVB verlängert mit Toptalent Kabar

Borussia Dortmund stattet Eigengewächs Almugera Kabar mit seinem ersten Profivertrag aus. Wie die Borussia mitteilte, bindet sich der 18-jährige Linksverteidiger bis 2028 an den BVB. Der Youngster kam in dieser Saison bereits zu einigen Einsätzen bei den Profis. Bei den Schwarz-Gelben ist man sich einig, dass Kabar sich langfristig durchsetzen kann.

Sportdirektor Sebastian Kehl erklärt: „Wir freuen uns, dass wir den Weg mit Almugera weiterhin gemeinsam gehen können. Er ist ein Junge aus der Region, der großes Potenzial besitzt und dem NLZ in der Vergangenheit schon seinen Stempel aufgedrückt hat. Er bringt körperlich, fußballerisch und charakterlich ganz viel mit und wir werden zusammen daran arbeiten, seine Entwicklung Schritt für Schritt voranzutreiben.“

Kabar selbst sagt über seine Unterschrift: „Ich freue mich, ein Teil von Borussia Dortmund zu sein und hier meine nächsten Schritte zu gehen. Ich möchte mich weiterentwickeln, meine Fähigkeiten verbessern und gemeinsam mit diesem großen Verein erfolgreich sein.“

Für Dortmund ist die Unterschrift von Kabar positiv zu bewerten. Schließlich hatten in der Vergangenheit auch der AC Mailand, der FC Barcelona und der FC Chelsea die Fühler ausgestreckt. Kabar gehörte zum Stammpersonal der deutschen U17-Nationalmannschaft, die 2023 Welt- und Europameister wurde. Beim DFB hat sich der gebürtige Bremer inzwischen über die U18 Schritt für Schritt in die U19 hochgearbeitet. So soll es in Zukunft auch bei den Profis des BVB weitergehen.