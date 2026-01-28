Premier League
Ward-Prowse-Wechsel eingetütet
James Ward-Prowse wechselt innerhalb der Premier League. Der abstiegsbedrohte FC Burnley verkündet, dass der 31-jährige Mittelfeldspieler bis Saisonende vom direkten Konkurrenten West Ham United ausgeliehen wird.
Burnley FC @BurnleyOfficial – 19:30
#BurnleyFC are pleased to confirm the arrival of midfielder James Ward-Prowse, who joins the Club on a loan deal until the end of the season.Bei X ansehen
Ward-Prowse kommt mit der Erfahrung aus 409 Spielen (57 Tore, 47 Vorlagen) in Englands höchster Spielklasse zu Burnley. Elfmal spielte der Freistoßspezialist zudem für die Three Lions.
