Ward-Prowse-Wechsel eingetütet

James Ward-Prowse wechselt innerhalb der Premier League. Der abstiegsbedrohte FC Burnley verkündet, dass der 31-jährige Mittelfeldspieler bis Saisonende vom direkten Konkurrenten West Ham United ausgeliehen wird.

Ward-Prowse kommt mit der Erfahrung aus 409 Spielen (57 Tore, 47 Vorlagen) in Englands höchster Spielklasse zu Burnley. Elfmal spielte der Freistoßspezialist zudem für die Three Lions.