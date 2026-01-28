Menü Suche
Kommentar
Offiziell Premier League

Ward-Prowse-Wechsel eingetütet

von Lukas Hörster - Quelle: burnleyfootballclub.com
James Ward-Prowse beim Aufwärmen @Maxppp

James Ward-Prowse wechselt innerhalb der Premier League. Der abstiegsbedrohte FC Burnley verkündet, dass der 31-jährige Mittelfeldspieler bis Saisonende vom direkten Konkurrenten West Ham United ausgeliehen wird.

Unter der Anzeige geht's weiter
Burnley FC
#BurnleyFC are pleased to confirm the arrival of midfielder James Ward-Prowse, who joins the Club on a loan deal until the end of the season.

Find out more 👇
Bei X ansehen

Ward-Prowse kommt mit der Erfahrung aus 409 Spielen (57 Tore, 47 Vorlagen) in Englands höchster Spielklasse zu Burnley. Elfmal spielte der Freistoßspezialist zudem für die Three Lions.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
West Ham
Burnley
James Ward-Prowse

Weitere Infos

Premier League Premier League
West Ham Logo West Ham United
Burnley Logo FC Burnley
James Ward-Prowse James Ward-Prowse
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert