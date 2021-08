S04: Nastasic-Abgang steht bevor

Schalke 04 wird Innenverteidiger Matija Nastasic (28) wohl in Kürze von der Gehaltsliste streichen können. Transfermarkt-Insider Fabrizio Romano zufolge steht der Deal mit dem AC Florenz kurz vor dem Abschluss. Den Königsblauen fehlen in der zweiten Liga die Mittel, um den serbischen Großverdiener bezahlen zu können.

In der Toskana könnte Nastasic im Abwehrzentrum auf Nikola Milenkovic (23) folgen. Florenz befindet sich laut Romano in aussichtsreichen Verhandlungen mit West Ham United über einen Transfer des Nastasic-Landsmanns. In einem finalen Stadium befänden sich die Gespräche, anders als bei Nastasic, in diesem Fall allerdings noch nicht.