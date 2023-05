Chelsea: Kovacic-Abgang besiegelt

Der Abschied von Mateo Kovacic vom FC Chelsea rückt näher. Wie der ‚Guardian‘ berichtet, planen die Verantwortlichen der Blues mittlerweile fest mit dem Abgang des 29-jährigen Mittelfeldspielers. Dessen Vertrag läuft 2024 aus.

Da es wohl zu keiner Verlängerung mehr kommen wird, stand Chelsea vor der Entscheidung, ob man mit Kovacic ins letzte Vertragsjahr gehen würde. Da der Kader der Londoner nach zwei verschwenderischen Transferperioden aber aufgebläht ist und ausgedünnt werden muss, kassiert man an der Stamford Bridge lieber noch eine Ablöse.

Zum Interessentenkreis für einen Kovacic-Transfer zählte in den vergangenen Wochen unter anderem der FC Bayern. Der ‚Guardian‘ greift die Gerüchte um den deutschen Rekordmeister erneut auf: Neben den Münchnern sollen zudem Manchester City und Manchester United Interesse am Kroaten haben.

Auch Mount ein Kandidat

Auch Mason Mount wurde in der Vergangenheit mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Durchaus nachvollziehbar: Schließlich steht an der Säbener Straße mittlerweile Thomas Tuchel an der Seitenlinie, der Mount als Chelsea-Trainer einst förderte. Der ‚Guardian‘ bringt den FCB nun neben dem FC Arsenal, ManUnited und dem FC Liverpool erneut mit dem 24-Jährigen in Verbindung.

Für Mount gilt dasselbe wie für Kovacic: Sein Vertrag bei Chelsea läuft 2024 aus und ein Verkauf ist den Verantwortlichen des Premier League-Klubs lieber als ein ablösefreier Abgang im kommenden Jahr.