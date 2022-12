Drei millionenschwere Angebote für Gvardiol – auch Bayern im Rennen

Vor eineinhalb Jahren hatte RB Leipzig Josko Gvardiol von Dinamo Zagreb in die Bundesliga geholt. Knapp unter 20 Millionen Euro hatten die Sachsen in den hochtalentierten Zweikämpfer investiert. Nach der WM könnte in der Völkerschlachtstadt nun die Kasse klingeln.

Unter der Anzeige geht's weiter

Drei Angebote aus England

Nach FT-Informationen sind bereits drei Ablöseangebote am Cottaweg eingegangen. Die Offerte von Manchester City übersteigt inklusive Bonuszahlungen die 100-Millionen-Euro-Marke und beinhaltet zudem eine Weiterverkaufsbeteiligung.

Lese-Tipp

United: Ten Hag bestätigt Stürmer-Suche

Die Angebote des FC Chelsea und von Manchester United liegen mit 95 respektive 90 Millionen Euro knapp dahinter. Mit weiteren Geboten wird allerdings gerechnet. Erst Anfang September verlängerte der 20-Jährige seinen Vertrag in Leipzig bis 2027.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bayern vereinbaren Gesprächstermin

Naturgemäß ist beim Bundesliga-Innenverteidiger auch der FC Bayern mit von der Partie. Auch wenn bis dato noch kein Angebot aus München vorliegt, wurde nach FT-Informationen bereits ein Gesprächstermin mit den Vertretern des kroatischen WM-Halbfinalisten vereinbart.

Daneben soll auch Real Madrid und der FC Barcelona den Stammspieler, der bei der WM noch keine Minute verpasst hat, auf dem Zettel haben. Angesichts der aufgerufenen Preise bestehen allerdings Zweifel, ob man mit den anderen Schwergewichten konkurrieren kann.