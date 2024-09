Solskjaer-Rückkehr zu United?

Der ehemalige Spieler und Trainer von Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, kann sich eine zweite Amtszeit als Trainer bei den Red Devils vorstellen. Bei einer Fragerunde beim Oslo Business Forum in Norwegen sagte der 51-Jährige: „Wenn dich deine Familie anfragt, sagst du ja – immer.“

Als Spieler war Solskjaer zwischen 1996 und 2007 für United aufgelaufen und hatte in dieser Zeit unter anderem die Champions League und sechs Meisterschaften gewonnen. Als Trainer war seine Zeit nicht von Erfolg gekrönt, in drei Jahren holte der Norweger keinen einzigen Titel. Im November 2021 endete seine Amtszeit, Ralf Rangnick übernahm für Solskjaer. Seit 2022 ist Erik ten Hag der Coach der Red Devils, steht aber in der Kritik.