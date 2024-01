Mainz: Bundesliga-Interesse an Gruda

Mainz 05 muss sich mittelfristig auf ligainterne Abwerbeversuche bei Brajan Gruda einstellen. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, haben unter anderem der VfB Stuttgart sowie der VfL Wolfsburg ein Auge auf den Mainzer Shootingstar geworfen. Am Bruchweg steht der 19-jährige gebürtige Kurpfälzer noch bis 2026 unter Vertrag.

Gruda selbst hat laut dem Fachmagazin noch nicht entschieden, ob er schon in diesem Jahr den nächsten Karriereschritt gehen will. Im Falle des Abstiegs „wäre ein Abschied aber wahrscheinlich“. Der Angreifer wird seit 2018 bei den Rheinhessen ausgebildet, in der laufenden Saison gelang ihm der Durchbruch bei den Profis.