Matarazzo wackelt: Die Kandidaten in Hoffenheim

Anderas Schicker ließ gestern nach dem 0:0 beim FC Augsburg durchblicken, dass die Luft für Trainer Pellegrino Matarazzo dünn wird: „Es ist so, dass wir uns nächste Woche zusammensetzen und alles analysieren. Das wäre so oder so unabhängig vom Ergebnis der Plan gewesen. Er (Matarazzo, Anm. d. Red.) hat gute Arbeit verrichtet. Aber trotzdem ist es so, dass wir nach zehn Spielen neun Punkte haben.“ Klingt nach Trainerwechsel beim Bundesligisten.

Doch wer wird dann der neue Coach im Kraichgau? Gehandelt wurde in den vergangenen Wochen der doppelte Wagner. Sandro, aktuell Co-Trainer bei der deutschen Nationalmannschaft und mit TSG-Vergangenheit als Spieler. Und David Wagner, seit Mai vereinsloser Ex-Trainer von Schalke 04. Im Sommer zeigte die TSG zudem Interesse an Christian Eichner vom Karlsruher SC.

Eine weitere Fährte liegt derweil auf der Hand. Schicker leitete zuletzt vier Jahre lang die Geschicke von Sturm Graz und führte die Österreicher zum Meistertitel. Sein Trainer dort: Christian Ilzer. Wie der ‚kicker‘ berichtet, ist der 47-Jährige nun ein heißer Kandidat im Kraichgau. Sein Vertrag in Graz läuft noch bis 2026. Über mögliche Ausstiegsszenarien sollte Schicker bestens informiert sein, hat er sie doch selbst in Ilzers Arbeitspapier gewährt.