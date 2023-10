Hertha verlängert mit Saison-Entdeckung Winkler

Hertha BSC stattet Eigengewächs Marten Winkler mit einem neuen Vertrag aus. „Marten Winkler hat bei uns verlängert“, sagte Lizenzbereichsleiter Andreas Neuendorf auf der heutigen Mitgliederversammlung und erntete dafür großen Applaus. Die neue Vertragslaufzeit des Flügelstürmers ließ er offen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Unabhängig von den Eckdaten des neuen Vertrags ist Winklers Verlängerung eine schöne Geschichte für die Alte Dame in turbulenten Zeiten. Der 20-Jährige hat sich in der laufenden Zweitliga-Saison einen Stammplatz bei den Profis ergattert und steuerte in den ersten sieben Partien drei Torbeteiligungen bei.

Lese-Tipp

Hertha: Augsburg fordert Ablöse für Pauls

Winkler zählt aber nicht nur zu den Gesichtern des jüngst eingesetzten sportlichen Aufschwungs, sondern auch des von den Verantwortlichen proklamierten Berliner Wegs. Der finanziell schwer angeschlagene Traditionsklub will und muss künftig konsequent auf Eigengewächse setzen.