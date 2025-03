AS Rom: Hiobsbotschaft für Dybala

Die AS Rom muss länger auf Paulo Dybala verzichten. Wie die Giallorossi mitteilen, muss sich der Offensivspieler infolge seiner am linken hinteren Oberschenkel erlittenen Verletzung einer Operation unterziehen. Laut Fabrizio Romano ist es unwahrscheinlich, dass der Weltmeister in dieser Saison noch einmal auf den Platz zurückkehrt.

Der technisch begabte Argentinier ist nach wie vor ein elementarer Bestandteil der Roma, steht aber auch aufgrund von Verletzungsproblemen nicht mehr in jedem Spiel in der Startelf. In 24 Serie A-Partien sammelte der 31-Jährige in der aktuellen Spielzeit neun Torbeteiligungen.