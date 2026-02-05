Union verlängert mit Friedrich

Julien Friedrich (19) und Union Berlin gehen gemeinsam in die Zukunft. Die Köpenicker statten das Nachwuchstalent mit einem neuen Vertrag aus, zur Laufzeit macht Union wie gewohnt keine Angaben. Der Linksaußen ist noch bis Saisonende an Regionalligist VSG Altglienicke verliehen, anschließend soll er zum Profikader stoßen.

Geschäftsführer Profifußball Horst Heldt freut sich: „Wir verfolgen Juliens Entwicklung sehr aufmerksam und freuen uns über die Schritte, die er in einem gestandenen Regionalligateam macht. Er zählt zu unseren vielversprechendsten Toptalenten. Julien ist ein junger Spieler mit großer Lernbereitschaft und Entwicklungspotenzial. Wir sind von seinem Weg überzeugt und freuen uns darauf, ihn ab Sommer in unseren Profikader zu integrieren.“