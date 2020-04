Tolgay Arslan wird wieder einmal mit einer Rückkehr in die Bundesliga in Verbindung gebracht. Laut der türkischen Zeitung ‚Fanatik‘ interessiert sich Hertha BSC für die Dienste des zentralen Mittelfeldspielers, der noch bis 2022 an Fenerbahce gebunden ist.

Der 29-Jährige lief in der Bundesliga bereits 83 Mal für den Hamburger SV auf. Seit Januar 2015 tritt er in der Süper Lig gegen den Ball. Den neuen Hertha-Coach Bruno Labbadia kennt Arslan aus gemeinsamen Tagen beim HSV.