TSG gibt Bruun Larsen ab

Die TSG Hoffenheim und Jacob Bruun Larsen gehen getrennte Wege. Wie der Bundesligist mitteilt, wird der 24-jährige Offensivspieler an den FC Burnley ausgeliehen. Gleichzeitig verlängert die TSG das 2024 auslaufende Arbeitspapier des Dänen um ein Jahr bis 2025. Ob Burnley eine Kaufoption besitzt, ist nicht bekannt. Beim Premier League-Aufsteiger will Bruun Larsen sportlich wieder in die Spur finden. Die vergangene Saison verpasste der Linksaußen zu großen Teilen aufgrund einer Leistenoperation.

Insgesamt bestritt der Rechtsfuß nur 322 Bundesligaminuten (zwölf Partien, ein Treffer). 2020 war Bruun Larsen für neun Millionen Euro von Borussia Dortmund nach Sinsheim gewechselt, konnte aber nie die Erwartungen erfüllen. Hoffenheim-Manager Alexander Rosen sagt: „Jacob ist ein hochveranlagter Offensivspieler, der unglaublich viel Talent mitbringt. Es ist bedauerlich, dass ein derart begabter Spieler in den vergangenen Jahren sein Potenzial immer nur ansatzweise zeigen konnte. Er hatte immer wieder seine Einsatzzeiten, konnte sein Topniveau für die TSG aber leider nicht konstant abrufen.“

