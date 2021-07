Mbappé teilt mit: PSG-Vertrag wird nicht verlängert

Kylian Mbappé sieht seine mittelfristige Zukunft außerhalb von Paris. Dies berichtet die ‚L’Équipe‘ am heutigen Donnerstag. Der französischen Sportzeitung zufolge hat der 22-Jährige den PSG-Verantwortlichen mitgeteilt, dass er seinen 2022 auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird.

Mbappé wolle den Scheichklub allerdings nicht schon in diesem Sommer, sondern erst zum Ablauf seines Arbeitspapiers verlassen, heißt es weiter. An der Stelle muss man jedoch abwarten, wie man die Sachlage bei PSG einschätzt – schließlich bestünde in der laufenden Transferperiode letztmalig die Gelegenheit, eine saftige Ablöse für Mbappé zu kassieren. In einem Jahr hingegen wäre der Superstar ablösefrei auf dem Markt.

Es sieht also ganz danach aus, als habe sich Mbappé für Real Madrid entschieden. Die Königlichen sind seit geraumer Zeit Kandidat Nummer eins im Rennen um den pfeilschnellen Angreifer, der die französischen Sehnsüchte bei der EM vor wenigen Tagen jäh zerstörte.

