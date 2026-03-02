Nazinho im VfB-Visier

Sollte der VfB Stuttgart im Sommer einen neuen Linksverteidiger verpflichten, könnte der Name des Spielers Flavio Nazinho lauten. Laut ‚Sky‘ beschäftigen sich die Schwaben mit dem 22-jährigen Portugiesen, der vertraglich bis 2028 an Cercle Brügge gebunden ist.

Im Jugendbereich sammelte Nazinho bis zur U21 auch reichlich Erfahrung in den Nationalmannschaften von Portugal. 2024 wechselte der Linksfuß für eine Million Euro von Sporting zum Klub aus Brügge.