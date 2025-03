Im Winter: BVB-Star fast nach Leipzig

Auf den letzten Metern des Wintertransferfensters erlebte Borussia Dortmund geschäftige Tage. Daniel Svensson (23), Carney Chukwuemeka (21) und Salih Özcan (27) stießen neu zum Kader. Die anvisierte von Rayan Cherki (21) von Olympique Lyon scheiterte aber. Das wiederum sorgte offenbar dafür, dass Giovanni Reyna (22) heute noch schwarz-gelb trägt.

Denn wie die ‚LVZ‘ berichtet, war eine Leihe des US-Nationalspielers zu RB Leipzig bereits ausverhandelt. Letztlich musste Dortmund aber doch noch den Bremsklotz reinhauen, da Lyon den Transfer von Cherki platzen ließ.

Reyna wäre wohl auf Wunsch von Marco Rose bei RB gelandet. Der Coach trainierte in der Saison 2021/22 den BVB und dabei auch Reyna, der damals als Stammspieler in die Saison startete, jedoch dann mit zwei Muskelverletzungen lange ausfiel.

Bis heute kam Reyna in Dortmund nicht mehr so richtig auf die Beine, wenngleich er zuletzt immerhin zweimal in Folge in der Startelf stand. Sein Vertrag beim BVB ist noch bis 2026 datiert. Dass ein Wechsel nach Leipzig im Sommer wieder Thema wird, ist erstmal unwahrscheinlich. Ist doch kaum damit zu rechnen, dass der angezählte Rose die Sachsen auch in der kommenden Saison noch anleitet.