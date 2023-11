Problemstelle Außenverteidigung: Schlägt der BVB doppelt zu?

Mit einer völlig verdienten 1:2-Niederlage gegen den VfB Stuttgart verabschiedete sich Borussia Dortmund in die Länderspielpause. Die Kritik an den aktuellen Leistungen der Schwarz-Gelben wird immer lauter. Im Hintergrund arbeiten die Verantwortlichen daran, dass es in Zukunft wieder besser läuft – Edin Terzic auf dem Trainingsplatz, die Sportliche Leitung um Sebastian Kehl in der Geschäftsstelle.

Denn auf dem Winter-Transfermarkt soll der Kader verstärkt werden. Die wohl größte Baustelle des Kaders: Die defensiven Außenbahnen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, könnten deshalb gleich zwei Flügelverteidiger – und nicht wie zuletzt berichtet nur einer – in Dortmund aufschlagen.

Verstärkungen für rechts wie links

Sowohl für rechts als auch für links sucht der BVB der Tageszeitung zufolge Verstärkungen. Mit Ramy Bensebaini, Julian Ryerson und Marius Wolf verfügen die Dortmunder zurzeit nur über drei ernsthafte Optionen für die zwei Problem-Positionen. Fällt mal einer des Trios aus, wird es schnell eng. Zuletzt half deshalb zum Beispiel auch Niklas Süle hinten rechts aus.

Konkrete Namen für den Transfermarkt sind bei den Borussen zurzeit aber noch nicht in der Verlosung. Einzig Trevoh Chalobah wurde bislang beim BVB gehandelt. Der 24-jährige Defensivspezialist des FC Chelsea ist aber eher im Abwehrzentrum beheimatet und fällt zudem noch länger mit einer Oberschenkelverletzung aus.