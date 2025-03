Tuchel verkündet Kane-Entscheidung

Harry Kane bleibt Kapitän der englischen Nationalmannschaft. Im Rahmen seiner ersten Kaderbekanntgabe gab der neue Trainer Thomas Tuchel bekannt, dass der 31-Jährige die Three Lions weiterhin anführen wird: „Es war einfach, die Entscheidung ist gefallen und steht: Harry ist der Kapitän.“

Kane trägt die Binde im Nationalteam bereits seit 2017. In bislang 103 Länderspielen traf der Topstürmer des FC Bayern 69 Mal. Mit Tuchel arbeitete Kane in der vergangenen Saison bereits in München zusammen. Beide pflegen ein ausgezeichnetes Verhältnis.