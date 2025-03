Kleindienst spricht über Gladbach-Abschied

Tim Kleindienst ist im kommenden Sommer offen für Angebote von größeren Vereinen. Das gibt der 29-Jährige im Kreise der Nationalmannschaft gegenüber ‚sport.de‘ offen zu: „Du musst spielen, sonst sieht es keiner. Wenn große Vereine kommen – also wir sind im Profifußball – wenn man darüber nicht nachdenkt oder sich das nicht anhört, dann wäre das gelogen.“ Ziel des Angreifers sei es, so viele DFB-Einsätze zu sammeln wie möglich: „Ich kann ja nicht von mir behaupten, dass ich schon so viele Länderspiele habe und deswegen ist es was ganz Besonderes. Natürlich möchte man einfach zeigen, dass man auch zu Recht da ist und dass man auch in der Lage ist auf dem Niveau mitzuhalten.“

Im kommenden Nations League-Viertelfinale gegen Italien (20. & 23. März) wird der vierfache Nationalspieler besonders gefordert sein, da mit Florian Wirtz (21), Kai Havertz (25) und Niclas Füllkrug (31) drei wichtige Offensivkräfte verletzt ausfallen. „Das ist natürlich schade. Trotzdem ist es vielleicht eine Chance, die man natürlich gerne nutzen möchte“, so Kleindienst, der noch bis 2028 bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag steht und mit 15 Toren zu den besten Goalgettern der Bundesliga gehört. Bei den Fohlen fühle er sich unabhängig von potenziellen Angeboten gegenwärtig „unfassbar wohl“.