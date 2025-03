Greenwood will Nationalteam wechseln

Mason Greenwood will der englischen Nationalmannschaft den Rücken kehren und strebt einen Verbandswechsel an. Künftig will der 23-jährige Angreifer für Jamaika auflaufen, wie Mark Bullingham, CEO des englischen Fußballverbands FA, gegenüber ‚The Athletic‘ bestätigt: „Soweit ich weiß, hat er darum gebeten zu wechseln.“ Da Greenwoods einziges A-Länderspiel für die Three Lions mehr als drei Jahre zurückliegt und er beim 1:0 gegen Island im September 2020 noch unter 21 Jahren alt war, ist der Wechsel nach FIFA-Statuten möglich. Dank seiner Großeltern väterlicherseits kann Greenwood auch für Jamaika auflaufen.

Dass der Profi von Olympique Marseille diese Wahl trifft, weil er für die englische Auswahl nicht mehr infrage käme, verneint Bullingham: „Nein, wir hatten diese Kommunikation nicht. Ich glaube nicht, dass es jemals eine Anfrage oder etwas Ähnliches gab. Wir sind einfach nicht dazu gekommen, also ist es eine persönliche Entscheidung von ihm.“ Greenwood verließ Manchester United im vergangenen Sommer endgültig und wechselte für 26 Millionen Euro nach Marseille. Für die Red Devils hatte das Eigengewächs seit 2022 kein Spiel bestritten, nachdem er wegen des Verdachts der Vergewaltigung und Körperverletzung angeklagt worden war. Anfang 2023 wurde die Anklage nach zurückgezogener Zeugenaussagen fallengelassen. Für OM erzielte Greenwood bisher 16 Tore in 26 Spielen.