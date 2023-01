Alle Parteien einig: Sommer wechselt zum FC Bayern – Omlin nach M’gladbach

Die Zeit drängt beim FC Bayern. Am kommenden Freitag gastiert der Rekordmeister zum Rückrundenauftakt bei RB Leipzig. Bis dahin wird Julian Nagelsmann offenbar schon auf die Dienste von Yann Sommer zurückgreifen können. Wie der Schweizer ‚Blick‘ zuerst berichtete, haben sich die Münchner mit Borussia Mönchengladbach auf eine Ablöse von acht Millionen Euro plus Boni geeinigt. Auch ‚Bild‘ sowie ‚Sky‘ bestätigen den endgültigen Durchbruch in den Verhandlungen und beziffern die Bonuszahlungen auf 1,5 Millionen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Damit steht nur noch der Medizincheck zwischen dem Sommer-Engagement in München. Mehreren Medienberichten zufolge soll die Untersuchung noch am heutigen Mittwoch über die Bühne gehen. Am heutigen Teamtraining der Fohlen nahm Sommer bereits nicht mehr Teil.

Lese-Tipp

Sommer: Gladbach-Statement und ein interessantes Detail

Nachfolger steht fest

Damit kassiert Gladbach die gewünschte Summe, um direkt einen Nachfolger für seinen Leistungsträger an Bord zu holen. Laut übereinstimmenden Medienberichten wird Sommers Landsmann Jonas Omlin künftig zwischen den Pfosten stehen. Der Keeper in Diensten des HSC Montpellier soll am Borussia Park mit einem Vertrag bis 2027 ausgestattet werden. Die Ablöse für den 29-Jährigen soll sich mit acht bis zehn Millionen Euro im selben Preisbereich wie die Sommer-Ablöse bewegen. Laut der ‚Bild‘ besteht auch bei diesem Deal Einigkeit.