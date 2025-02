Einzigartiger Deal: Die Details zum Ramos-Vertrag

Sergio Ramos wird gegen Ende der Woche in Mexiko offiziell als Spieler des CF Monterrey vorgestellt. Wie ‚365scores.com‘ berichtet, hat der 38-Jährige bereits einen Vorvertrag unterschrieben, lediglich die medizinischen Untersuchungen stehen aus. Sein Vertrag läuft künftig über ein Jahr und beinhaltet einige in der Summe einzigartige Details.

So habe Ramos unter anderem die Möglichkeit, seinen Vertrag selbst zu verlängern, wenn er möchte. Er soll rund vier Millionen Euro netto verdienen und zudem für jeden Startelfeinsatz und Spiele bei der Klub-WM Boni erhalten. Für jeden Scorerpunkt sowie jedes Spiel als Kapitän winken weitere Boni. Zudem behält der Spanier seine Bildrechte, ist mit zwei Prozent an jedem Trikotverkauf beteiligt und soll als Botschafter für Monterrey in Hinblick auf die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko fungieren.