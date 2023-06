Köln holt Höger zurück

Marco Höger trägt ab der kommenden Saison wieder das Trikot des 1. FC Köln. Wie die Geißböcke mitteilen, soll der 33-jährige Mittelfeldspieler die U21 des Klubs als Führungsspieler unterstützen. Das Team spielt in der Regionalliga West.

Unter der Anzeige geht's weiter

Höger spielte zwischen 2016 und 2021 in 106 Partien für die FC-Profis, anschließend zog es ihn zum Drittligisten Waldhof Mannheim. Dort läuft sein Vertrag aus. Nun freut es ihn „sehr, wieder nach Hause zu meinem Herzensklub zu kommen. Ich kann gar nicht in Worte fassen, was es mir bedeutet, wieder zurück beim FC und am Geißbockheim zu sein.“

Lese-Tipp

Köln: Hollerbach im Anflug – weiteres Duo im Fokus