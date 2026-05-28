Groß: BVB-Abschied war „Bestfall“

Der Winterwechsel von Pascal Groß zu Brighton & Hove Albion hat sich für den Mittelfeldspieler durchaus gelohnt. Im ‚kicker‘ sagt der 34-Jährige über seine Entscheidung, Borussia Dortmund zu verlassen: „Auf jeden Fall war es eine sehr gute Entscheidung. Ich konnte wieder regelmäßig spielen, und das in der Premier League, dazu der Einzug in den Europacup und jetzt noch die WM-Teilnahme – der Bestfall, den ich mir durch diesen Schritt erhofft hatte, ist eingetreten.“

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Am Ende der Spielzeit hat Groß 19 Einsätze in Englands Topliga gesammelt. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat den Routinier deshalb auch für die bevorstehende Weltmeisterschaft nominiert. Aufgrund der glücklichen Umstände ist für Groß auch klar, dass er im Sommer keinen erneuten Wechsel anstrebt und seinen bis 2027 datierten Vertrag erfüllen will: „Ja, ich spiele sicher dort weiter.“