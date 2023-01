Lorient schnappt sich Dieng

Nach schwierigen Verhandlungen hat der FC Lorient den Durchbruch im Poker um Bamba Dieng geschafft. Wie der Verein mitteilt, kommt der 22-Jährige mit sofortiger Wirkung von Olympique Marseille. Dieng kostet sieben Millionen Euro Ablöse, hinzu können Bonuszahlungen von drei Millionen Euro kommen. Der Senegalese unterschreibt einen Kontrakt bis 2027.

Dieng ist in der Offensive variabel einsetzbar, fühlt sich im Sturmzentrum allerdings am wohlsten. Bei OM kam er meistens nicht über die Rolle des Einwechselspielers hinaus. In Lorient soll nun der Durchbruch gelingen, in der Ligue 1 kämpft das Team aktuell um die internationalen Plätze.

