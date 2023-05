Mainz bindet Toptalent Dal

Mainz 05 überlässt bei Eigengewächs Maxim Dal nichts dem Zufall. Wie die 05er vermelden, verlängert der U17-Verteidiger bis 2027 am Bruchweg. Der neue Vertrag enthalte eine Lizenzspieleranbindung, wandelt sich also mit Erreichen der Volljährigkeit in einen Profi-Vertrag um.

Dal ist auf der Innenverteidiger-Position zuhause und bringt fantastische Anlagen mit. „Maxim ist eines unserer Top-Talente im Nachwuchsleistungszentrum und hat in der vergangenen Saison beeindruckende Schritte in seiner Entwicklung gemacht“, lobt Sportvorstand Christian Heidel und ergänzt: „Wir freuen uns sehr, dass er Mainz 05 auch in Zukunft als richtigen Ort sieht, um die Grundlagen für seine weitere Karriere zu legen.“

