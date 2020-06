Brasilianer berichten: BVB verhandelt mit Gerson

Einem Medienbericht zufolge hat Borussia Dortmund großes Interesse an der Verpflichtung des 23-jährigen Mittelfeldspielers Gerson vom südamerikanischen Spitzenklub Flamengo Rio de Janeiro.

Der brasilianische Ableger von ‚Fox Sports‘ berichtet, dass sich einer von Gersons Beratern aktuell in Europa aufhält, um Verhandlungen mit dem BVB und dem FC Chelsea zu führen.

Zuletzt soll bei Flamengo bereits ein 18-Millionen-Euro-Angebot aus England eingegangen sein. Der Copa Libertadores-Sieger braucht aufgrund der Coronakrise dringend frisches Geld, ein Gerson-Verkauf könnte da gerade recht kommen – auch, wenn er sportlich schmerzen würde.

Europa-Vergangenheit

Der flexible Mittelfeldspieler war im Sommer 2019 für rund zwölf Millionen Euro in sein Heimatland zurückgekehrt. In der italienischen Serie A hatte Gerson zuvor für die AS Rom und den AC Florenz gespielt (64 Spiele, fünf Tore, drei Vorlagen). Wagt er in Dortmund einen neuen Versuch in Europa?

