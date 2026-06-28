Der FC Schalke arbeitet weiter an einer Festverpflichtung von Kevin Müller (35). Laut ‚Sky‘ hat S04 die Verhandlungen mit dem 1. FC Heidenheim gestartet, Knackpunkt sei die Ablöse. Aufsteiger Schalke wolle Müller ablösefrei verpflichten, Absteiger Heidenheim fordere eine niedrige sechsstellige Summe. Eine Einigung sei dennoch wahrscheinlich.

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Mit Müller selbst ist sich Königsblau schon über einen Vertrag bis 2027 einig. Der Keeper war in der Rückrunde der abgelaufenen Saison an S04 verliehen, hinter Stammkraft Loris Karius (33) kam Müller zu vier Einsätzen.