„Wir sind aufmerksam“: Deschamps lobt Tel

Frankreichs Nationaltrainer ist von der Entwicklung von Mathys Tel beim FC Bayern sehr angetan. Auf der heutigen Pressekonferenz des französischen Fußballverbandes sagte Deschamps: „Er hat eine Effizienz, die sehr gut ist. Er hat diese Fähigkeit, entscheidend zu sein, wenn er reinkommt. Ich hoffe, dass er so viel Spielzeit wie möglich bekommen wird. Es ist interessant, was er macht. Diese Fähigkeit, mit wenig Spielzeit entscheidend zu sein.“ In der laufenden Saison trifft Tel im Schnitt alle 49 Minuten für die Bayern.

Nach zehn Pflichtspielen stehen für den 18-Jährigen, der fast immer als Edeljoker zum Einsatz kommt, starke sechs Tore und eine Vorlage zu Buche. Deschamps weiß aber auch um die Situation des Sturmjuwels bei den Münchnern: „Wir sind aufmerksam, aber er muss seine Einsatzzeiten bekommen. Bei Bayern hat er starke Konkurrenz.“ Bei der Équipe Tricolore ist der Konkurrenzkampf in der Offensive mit Superstars wie Kylian Mbappé (24) und Co. ebenfalls kein Zuckerschlecken. Tel wird daher vorerst in der U19-Nationalmannschaft bleiben. Dort ist der Youngster mit neun Toren in neun Länderspielen einer der Leistungsträger.