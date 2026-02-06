Menü Suche
Oxlade-Chamberlain vor Unterschrift

von David Hamza - Quelle: Sky Sports
Alex Oxlade-Chamberlain im Arsenal-Training @Maxppp

Alex Oxlade-Chamberlain wird sich Celtic Glasgow anschließen. Laut ‚Sky Sports‘ reist der Mittelfeldspieler am heutigen Freitag nach Schottland, um seine Unterschrift zu setzen. Oxlade-Chamberlain soll einen Vertrag bis Saisonende mit Option auf ein weiteres Jahr erhalten.

Der 32-jährige Engländer ist seit seinem Sommer-Abschied von Besiktas ohne Verein. Zuletzt hielt er sich bei seinem ehemaligen Klub FC Arsenal fit.

Premiership
Celtic
Arsenal
Alex Oxlade-Chamberlain

Premiership Premiership
Celtic Logo Celtic Glasgow
Arsenal Logo FC Arsenal
Alex Oxlade-Chamberlain Alex Oxlade-Chamberlain
