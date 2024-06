Neuer Verteidiger für Newcastle

Newcastle United zieht den ersten externen Neuzugang für die neue Saison an Land. Vom AFC Bournemouth wechselt Innenverteidiger Lloyd Kelly zu den Magpies. Der 25-Jährige unterschreibt einen langfristigen Vertrag.

Kelly, der auch als Linksverteidiger agieren kann, war fünf Jahre in Bournemouth aktiv und zählte dort zum Stammpersonal. Aufgrund mehrerer Verletzungen stand er in der abgelaufenen Saison aber in nur 23 Premier League-Spielen auf dem Platz.