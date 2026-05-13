HSV: Der Plan mit Rückkehrer Vuskovic

Am 9. November 2022 absolvierte Mario Vuskovic sein bis dato letztes Spiel für den Hamburger SV. Seitdem fehlt der Innenverteidiger aufgrund einer Dopingsperre. Doch es gibt Licht am Ende des Tunnels: In knapp sechs Monaten darf Vuskovic wieder ins Geschehen eingreifen.

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Beim HSV soll der 24-Jährige – sofern möglich – direkt wieder eine Rolle spielen. „Mario hat einen festen Platz in unseren Gedankengängen. Aber natürlich wissen wir nicht, in welcher Verfassung er zurückkommt. Ich kenne keine Vergleichsfälle, aus denen man Rückschlüsse ziehen kann“, ordnet Sportdirektor Claus Costa im Interview mit dem ‚Hamburger Abendblatt‘ ein.

Costa weiter: „Wir können den Tag kaum erwarten, an dem er wieder trainieren und spielen kann. Da er aber erst Ende des Jahres wieder einsatzfähig ist, können wir die Kaderplanung nicht nach ihm ausrichten. Das wäre naiv.“ Im Abwehrzentrum müssen die Rothosen den Abgang von Bruder Luka Vuskovic (18) auffangen, der nach seiner Leihe zumindest vorerst zu Stammverein Tottenham Hotspur zurückkehrt.

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Luka „unmöglich zu ersetzen“

„Ihn gleichwertig zu ersetzen, wird unmöglich sein, auch wenn wir ohne ihn Spiele erfolgreich bestritten haben. Luka ist ein außergewöhnlicher Spieler, aber auch eine außergewöhnliche Persönlichkeit. Er hat mit 18 Jahren Dinge in der Kabine vorgelebt, die man normalerweise von einem 28-Jährigen erwartet“, schwärmt Costa, „dazu kam die Verbindung und die Geschichte rund um den Namen und die Familie Vuskovic. Jeder hat sich auf ihn gefreut. Diese emotionale Erwartungshaltung kann nur Mario erfüllen, aber kein anderer.“