Chabot über seine Rolle in Köln

Julian Chabot will sich beim 1. FC Köln mit guten Leistungen in die Mannschaft einfügen. „Ich sehe mich als helfende Stütze und möchte, dass die Verantwortlichen zufrieden mit mir sind“, so der Innenverteidiger gegenüber dem Fanportal ‚Geissblog‘. „Der FC ist nicht aus heiterem Himmel auf mich aufmerksam geworden, und ich möchte das Vertrauen zurückzahlen.“

Im Januar lotsten die Kölner Chabot zunächst auf Leihbasis von Sampdoria Genua an den Rhein. Unter bestimmten Bedingungen greift eine Kaufpflicht, 2,5 Millionen Euro vorsehen soll. Der 24-Jährige hätte wohl nichts dagegen, wenn diese zum Einsatz kommt: „Es bedeutet mir sehr viel, dass ich hier die Chance bekomme, wieder in Deutschland zu spielen.“