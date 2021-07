Sancho-Vollzug erst nach der EM

Manchester United will Jadon Sancho (21) erst einmal die EM zu Ende spielen lassen, bevor die Transferformalitäten in Angriff genommen werden. Das vermelden die Red Devils, künftiger Arbeitgeber des Noch-Dortmunders, in einer offiziellen Mitteilung.

Borussia Dortmund bestätigte am heutigen Donnerstag die grundsätzliche Einigung mit United auf einen Sancho-Wechsel. 85 Millionen Euro Sockelablöse fließen ins Revier, weitere zehn können als Boni hinzukommen. Nun stehen noch Medizincheck und Vertragsunterschrift aus.

𝗛𝗲𝗮𝗱𝘀 𝘂𝗽.



We have agreed a deal in principle for the transfer of Jadon Sancho to United! 🔴⚪⚫#MUFC