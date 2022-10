„Sehr großer Verein“ – Thuram reagiert auf Bayern-Interesse

Marcus Thuram lässt sich vom Interesse des FC Bayern nicht aus der Ruhe bringen. Im Interview mit der ‚L’Équipe‘ stellt der 25-Jährige klar: „Bayern ist ein sehr großer Verein. Aber ich schaue wirklich nur von Tag zu Tag. Was würde es bringen, drei Jahre in die Zukunft zu blicken?“

Ganz so lange würden die Bayern wohl nicht warten, meinen sie es wirklich ernst mit einer Thuram-Verpflichtung. Schließlich läuft dessen Vertrag bei Borussia Mönchengladbach schon im nächsten Sommer aus. Nach FT-Infos ist Thuram deshalb auch beim FC Liverpool, dem AC Mailand, dem FC Villarreal und Real Sociedad ein Thema.

Der Franzose fokussiert sich vorerst vor allem auf sich und seine Leistung: „Mein Ziel ist es, der beste Spieler zu werden, der ich sein kann. Wenn ich also der bestmögliche Marcus werden will, dann ist das morgen, übermorgen und nicht in zwei Jahren.“

„Das habe ich nicht verstanden“

In dieser Saison läuft es also nach Plan, elf Tore in 13 Pflichtspielen hat Thuram vorzuweisen. Anders als in der Vergangenheit, als er vor allem auf den Außenbahnen spielte, ist er mittlerweile im Sturmzentrum gesetzt. Thuram erzählt: „Ich habe viel auf den Seiten gespielt, aber alle meine Trainer sagten mir das Gleiche: ‚Du wirst schon sehen, eines Tages wirst du im Zentrum landen.‘“

Das habe er zunächst „nicht verstanden, weil ich ein guter Flügelspieler war. Das wurde mir erst kürzlich bewusst: Der Kern meines Spiels ist es, den Unterschied zu machen. Und wie macht man den Unterschied? Indem man Tore schießt. Welche andere Position kann diese Rolle besser verkörpern als die neun?“ Ob Thuram auch in der nächsten Saison bei Gladbach oder andernorts den Unterschied machen wird, bleibt abzuwarten.