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Bundesliga

Köln verkauft Huseinbasic

von David Hamza - Quelle: Sky
Denis Huseinbasic macht sich warm @Maxppp

Der 1. FC Köln hat einen Abnehmer für Denis Huseinbasic gefunden. Nach Informationen von ‚Sky‘ zieht es den zentralen Mittelfeldspieler zum portugiesischen SC Braga. Köln kassiere eine Ablöse im niedrigen sechsstelligen Bereich, zudem sichere sich der FC eine nennenswerte Weiterverkaufsklausel.

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Finale Details mit dem Tabellenvierten der abgelaufenen Saison sollen am Wochenende geklärt werden. Huseinbasic war im Sommer 2022 von den Kickers Offenbach in die Domstadt gekommen. In der Rückrunde stand der 24-Jährige nur bei zwei Partien auf dem Platz.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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