Winter-Transfer: Hoffenheim will VfB-Talent

Die TSG Hoffenheim baggert intensiv an Mirza Catovic. Laut ‚Sky‘ bemühen sich die Kraichgauer sogar um einen schnellen Winter-Transfer des 18-Jährigen vom VfB Stuttgart. Aktuell blocken die Schwaben jegliche Abwerbeversuche aber noch ab. Eine offizielle Offerte der Hoffenheimer steht noch aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Stuttgart darf Catovic zwar regelmäßig mit den Profis trainieren, allerdings sehen die VfB-Bosse im Sechser jemanden, der langfristig über Spielzeit in der 3. Liga beim Reserve-Team aufgebaut werden soll. Die TSG-Verantwortlichen haben Catovic offenbar einen Karriereplan vorgelegt, der schneller in die Bundesliga führt. Sein Vertrag in Stuttgart läuft noch bis 2028.