BVB: Der Plan mit Kehl

Sebastian Kehl winkt in absehbarer Zeit mehr Verantwortung bei Borussia Dortmund. Wie der ‚kicker‘ berichtet, soll der aktuelle Leiter der Lizenzspielerabteilung in dieser Funktion zunächst um ein Jahr bis 2022 verlängern. Anschließend könnte er dem dann scheidenden Michael Zorc als Sportdirektor nachfolgen.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der Praxis solle Kehls Arbeit noch ein Jahr wie bisher ablaufen. Dann folge ein Übergangsjahr, in dem er als Sportdirektor angelernt werden soll. Damit scheint seine Zukunft am Borsigplatz gesichert - noch im April äußerte der ‚kicker‘ dahingehend Zweifel.