Bayern holt Talente-Duo an Bord

Der FC Bayern hat zwei vielversprechende Talente von der SpVgg Unterhaching unter Vertrag genommen. Mittelfeld-Regisseur Maurice Krattenmacher (18) und Angreifer Gibson Nana Adu (16) unterzeichnen langfristige Arbeitspapiere an der Säbener Straße. Nana Adu wird in der kommenden Saison leihweise für seinen bisherigen Arbeitgeber auflaufen, Krattenmacher soll an den SSV Ulm verliehen werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Jochen Sauer, Direktor Nachwuchsentwicklung des FC Bayern, sagt über die Neuzugänge: „Maurice Krattenmacher und Gibson Nana Adu sind zwei Spieler mit großer sportlicher Perspektive. Maurice ist gebürtiger Münchner, war schon in jungen Jahren bei uns und hat in Unterhaching bereits Erfahrungen in der Dritten Liga gesammelt. Er ist technisch stark, in der Offensive vielseitig und nicht nur torgefährlich, sondern hat auch immer einen guten Blick für seine Nebenspieler. Gibson ist sowohl der jüngste Spieler, der je in der 3. Liga eingesetzt wurde wie der jüngste Torschütze ihrer Geschichte. Beide stehen stellvertretend für die gute Nachwuchsförderung der SpVgg Unterhaching. Wir trauen beiden Spielern zu, dass sie ihren Weg im Profifußball machen.“