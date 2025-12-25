Herthas klare Idee mit Eichhorn

Bei Hertha BSC fokussiert man sich aktuell auf die sportliche Entwicklung von Mega-Talent Kennet Eichhorn (16). Gegenüber ‚Transfermarkt.de‘ verrät Sportdirektor Benjamin Weber: „Für uns steht bei Kennet Eichhorn – wie bei all unseren Talenten – nicht eine Zahl im Vordergrund, sondern seine kontinuierliche sportliche Entwicklung. Entscheidend wird sein, dass wir gemeinsam mit Ruhe und Augenmaß weiter an seiner Entwicklung arbeiten. Wir haben für ihn einen klaren, realistischen Entwicklungsplan, der in enger Abstimmung mit dem Spieler und seinem Umfeld entstanden ist.“

Und weiter: „Wir wissen um sein Potenzial, aber genauso wissen wir, dass Entwicklung nicht linear verläuft. Unser Anspruch ist es, ihn bestmöglich zu begleiten und ihm die Zeit und Plattform zu geben, die er für seine nächsten Schritte braucht.“ Eichhorn gehört zu den größten Talenten seines Jahrgangs. Trotz seines jungen Alters hat sich der Mittelfeldspieler in Liga zwei bereits zum Stammspieler gemausert. Zahlreiche Topklubs, darunter der FC Bayern, befinden sich in Lauerstellung. Stand jetzt darf Eichhorn die Hertha im kommenden Sommer für festgeschriebene zehn bis zwölf Millionen Euro verlassen, der Zweitligist würde die Ausstiegsklausel aber gerne streichen.